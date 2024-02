Vocalista da banda Oh Polêmico é notificado por fala supostamente homofóbica no carnaval

O cantor Davison Nascimento, vocalista da banda Oh Polêmico, foi notificado pelo Ministério Público da Bahia no domingo, 11, para esclarecer declarações supostamente homofóbicas feitas por ele durante o carnaval em Salvador. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o artista em um trio elétrico no circuito Dodô na última sexta-feira, 9.

Ele declara incômodo com "homens se beijando" no evento. "Fazendo uma festa da p**** e um monte de homem se beijando. 'Feião' isso aí, 'véi'. Vai curtir o bloco, p****. Cheio de mulher aqui, pô", declarou ele.

O Estadão entrou em contato com a equipe do grupo para um esclarecimento sobre o caso, mas ainda obteve retorno até o fechamento deste texto.

Em stories publicados no sábado, 10, já excluídos do Instagram, o cantor alegou ter usado uma "gíria" para apartar brigas que ocorreram no local.

O Ministério Público baiano informou, em nota, ter dado um prazo de 24 horas para que o artista esclareça as falas. Na manhã desta segunda-feira, 12, a foto de perfil da banda aparecia com a ilustração da bandeira LGBT.

Nas publicações feitas no sábado, Deivison pediu desculpas "à galera que não está entendendo, pegou um 'trechinho' do vídeo e está usando de má-fé". Ele também negou ser homofóbico e disse ser apoiador da comunidade LGBT.

"É uma gíria que muita gente da comunidade, muita gente da favela usa", alegou. "Estava rolando muita briga na Barra, muita covardia, então eu parei e falei: 'Vão ficar se 'pegando' aí, em vez de curtir, em vez de dançar?"

Segundo ele, "muita gente entendeu da forma errada". "Diversidade e inclusão sempre. Tenho amigos e também apoio a [comunidade] LGBT", finalizou.

Em outra postagem, o artista escreveu: "Ser um aliado da comunidade LGBTQIA+ é uma forma importante de apoiar a luta por direitos e garantir que todas as pessoas sejam tratadas com respeito e dignidade, independentemente da sua identidade de gênero e/ou orientação sexual."