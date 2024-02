Saryne: Globo erra ao não mostrar conversa de Boninho com Davi no BBB 24

Davi conversou ontem (11) no confessionário do BBB 24 (Globo) com o diretor Boninho após pensar em desistir do reality show. A conversa, que teve trecho vazado no Pay-Per-View, gerou curiosidade entre os espectadores, mas não foi ao ar na edição ao vivo exibida do mesmo dia.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

No Central Splash de hoje (12), Bárbara Saryne disse que a Globo errou ao não exibir a conversa. "Foi muito esquisito. Se eu, que já estava sabendo de tudo, fiquei confusa vendo a ordem que eles colocaram o acontecimento, imagina o público", disse.

Isso prejudica o Davi. Mais uma vez, a edição acaba, por suas escolhas, prejudicando o participante. Abre margem para as pessoas falarem: 'O que foi conversado?', 'Ah, foi manipulado'. Se mostrassem o trecho do que foi falado, acabou, não tem mais dúvidas. Mas a própria Globo abre precedentes para que as pessoas julguem a edição. Achei um erro Bárbara Saryne

Chico Barney concordou com a comentarista e disse que a fala gerou estranheza para quem só acompanha o BBB 24 pela televisão.

"Foi estranho como Tadeu introduziu o assunto no programa", defendeu. "Quem não acompanha muito [o BBB 24] pela internet, acaba tendo informações cruzadas".

Durante o BBB 24, Chico Barney faz o Central Splash ao vivo às 10h, de segunda a sexta-feira. Assista à íntegra da live:

BBB 24 - enquete UOL: Você acha que Davi vai apertar o botão? Resultado parcial Total de 2882 votos 17,73% Sim, ele está decidido 82,27% Não, ele vai repensar sua decisão Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2882 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash