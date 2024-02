Lucas Henrique 'desmascara' brother para Alane: 'Me senti manipulado'

Antes do Sincerão, Lucas Henrique "desmascarou" o jogo de Michel no BBB 24 (Globo) para Alane.

O que aconteceu

Lucas contou sobre a jogada de Michel para Alane: "Michel me perguntou: 'você vota na Alane? Porque a gente vai nela'. Ela [Fernanda] botou o puxadinho no VIP para colocar você pela casa e a Any [Deniziane] pelo Líder".

A bailarina lembrou de uma situação envolvendo o brother: "Lembro que Michel perguntou para o Marcus se ele confiava em mim..."

O professor de capoeira admitiu: "Me senti manipulado, ele: 'vou votar, está na reta'". A sister continuou: "A gente falou que está se movimentando mais, mas assim também é fácil. Ele sabe que eles foram comprados e continuam lá...".

O Líder da semana ainda elogiou a estratégia de Fernanda: "Falei para Leidy, para mim, Nanda fez uma ótima jogada. Num momento de crise, ela juntou gente. Eles estavam tentando me usar para ter mais um voto". E Alane complementou: "As coisas vêm de quem a gente menos espera".

