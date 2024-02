'Fuzuê' 13 a 17/02: Veja resumos atualizados da novela da Globo

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Terça-feira, 13 de fevereiro

Pascoal é atingido por Cecília. Luna discute com Preciosa. Soraya expulsa Francisco e Merreca da casa de Gláucia. Pascoal confronta Cecília ao vê-la presa. Preciosa se frustra com a falta de acolhimento de Heitor. Julião avisa a César que invadirá o apartamento de Pascoal. Preciosa vai com Rui até a casa de Pascoal. Miguel e Luna se reúnem com o advogado do banco. Barreto encontra Julião, Preciosa e Rui no apartamento de Pascoal.

Quarta-feira, 14 de fevereiro

Preciosa engana Barreto e ajuda Julião e Rui. Miguel e Luna não conseguem um acordo com o banco. Preciosa encontra um papel com a suposta senha de Pascoal. Vânia faz um pacto com Bebel. César repreende Preciosa por invadir o apartamento de Pascoal. Mercedes e Lampião têm uma crise de espirro ao se encontrarem. Miguel auxilia Cecília em seu depoimento. Preciosa procura Pascoal na delegacia. Barreto conta para Miguel sobre Julião. Preciosa afirma a Rui que descobrirá o paradeiro do tesouro de Maria. Luna tira satisfação com Julião.

Quinta-feira, 15 de fevereiro

Luna demite Julião. Nero conclui que Julião plantou a arma em seu escritório a mando de César, e o denuncia para Barreto. Bebel se lamenta para Heitor ao falar de Preciosa. Julião procura Maria. Luna fala com Merreca sobre o comparsa de César. Miguel expulsa Julião da casa de Luna. Nero passa mal ao se aborrecer com César, e Heitor o acode. Julião briga com Merreca na rua. Bebel se emociona com Nero no hospital. Soraya cuida de Merreca. Lampião e Mercedes começam a namorar. Preciosa descobre que César armou o próprio atentado. Preciosa vai ao presídio falar com Pascoal.

Sexta-feira, 16 de fevereiro

Preciosa tenta se aliar novamente a Pascoal. Nero é levado para uma cirurgia e todos se preocupam. César demonstra a Rui e Preciosa sua preocupação com o depoimento de Julião. Julião revela a Barreto seu envolvimento com César. Jefinho se recusa a cantar com Selena. Julião exige se associar aos negócios de César. Heitor sai de casa. Bebel manda César se afastar. Miguel e Alícia pedem para Francisco comandar a Fuzuê na ausência de Nero. Barreto desabafa com Luna. Julião observa Miguel e Luna. Maria sofre ao ver seus cabelos caírem. Preciosa pede para Julião sabotar o lançamento de Luna.

Sábado, 17 de fevereiro

Julião contesta o pedido de Preciosa. Luna apoia Maria. Barreto finaliza a investigação contra Cecília. Nero se emociona ao chegar em casa. Cláudio questiona as decisões de Francisco na Fuzuê. Soraya passa mal, e Gláucia desconfia. Julião procura Luna. Mercedes pensa em desistir de ir ao show no Beco do Gambá. Lampião estranha o atraso de Mercedes. Cecília revela a Miguel que Rui é o novo parceiro de negócios de César. Julião decide ajudar Preciosa. Bianca percebe a troca de olhares entre Vitor e Caíto. Heitor se surpreende com a visita de Vieira. Maria é ovacionada em sua performance no palco. Julião chega à Fuzuê com a intenção de sabotar o lançamento de Luna.

Segunda-feira, 19 de fevereiro

Julião rouba as biojoias de Luna. Soraya passa mal, e Mercedes assume seu lugar na apresentação da peça. Merreca leva Soraya para casa. Mercedes e Lampião fazem planos juntos. Gláucia sugere que Soraya faça um teste de gravidez. Tonico consegue um grande contrato para Jefinho e Selena. Julião sofre ao pensar no que fez contra Luna. Luna descobre que foi roubada, e fala com Preciosa. Miguel confronta Julião. Nero acusa César pelo roubo na Fuzuê. Miguel recebe o telefonema de uma antiga namorada e fica intrigado. Bebel se irrita ao ver a fraude de Preciosa e César. Bebel repreende Julião pelo roubo a Luna. Merreca segue Julião. Soraya confirma sua gravidez. Julião se acidenta após brigar com Merreca.

Terça-feira, 20 de fevereiro

Merreca chama uma ambulância para acudir Julião, e Cata Ouro vê. Soraya se desespera com o resultado do teste de gravidez. Miguel comenta com Alícia sobre o encontro que terá com Rebeca. Rui avisa a César que houve um problema com o esquema do contrabando de pedras preciosas. Cata Ouro conta para Cecília que viu Julião se acidentar. Merreca pede para Soraya fugir com ele. Julião confessa a Luna todos os seus crimes. Heitor decide visitar Pascoal. Preciosa fica abalada ao saber de Julião. Pascoal chantageia Heitor. Miguel recebe Rebeca, delegada da Polícia Federal, em seu escritório. Luna encontra Rebeca com Miguel.

Quarta-feira, 21 de fevereiro

Luna sente ciúme da intimidade entre Rebeca e Miguel. Heitor se recusa a aceitar a chantagem de Pascoal. Francisco fecha contrato com um comerciante de caráter duvidoso enviado por César. Pascoal manda Vieira publicar o dossiê contra Heitor. Preciosa implora que Heitor desista da separação. César se aflige ao saber de Julião. Soraya ajuda Maria a mudar o visual. Alícia convida Mercedes e Lampião para seu podcast. Preciosa enfrenta César. Barreto ouve o depoimento dos envolvidos no caso de Julião. Rebeca coloca uma escuta no celular de Miguel. Preciosa culpa Bebel pelo que aconteceu com Julião. Luna se aconselha com Nero. Merreca se entrega para Barreto.

Quinta-feira, 22 de fevereiro

Barreto leva Merreca para a delegacia. Heitor pede a ajuda de Fiel com as notícias nas redes sociais. Pascoal fica satisfeito com a denúncia contra Heitor. Preciosa defende Heitor diante da imprensa, e ele se surpreende. Alícia entrevista Mercedes e Lampião. Jefinho, Selena e Soraya fazem uma linda apresentação na TV. Luna fala com Merreca na delegacia. Rebeca convida Miguel para fazer uma consultoria em sua investigação. Silvestre e Rui pressionam César a manter o fornecimento de pedras preciosas para o contrabando. Preciosa visita Pascoal no presídio. Luna apoia Soraya. Merreca é transferido para o presídio. Luna se incomoda com a chegada de Rebeca à casa de Nero.

Sexta-feira, 23 de fevereiro

Luna fica enciumada com a atenção dada para Rebeca na casa de Nero. Pascoal tenta intimidar Merreca. Heitor se recusa a fazer uma declaração com Selena à imprensa. Bebel toma uma decisão sobre a vida de Bernardo. Soraya fala com Francisco sobre o resultado do teste de gravidez. Bartô e Caíto tentam consolar Soraya. Luna pede que Cata Ouro a leve ao local da briga de Julião e Merreca. Rebeca avisa que precisará da ajuda de Miguel. César acerta o negócio do contrabando com Silvestre e Rui. Luna encontra suas biojoias.

Sábado, 24 de fevereiro

Cata Ouro ajuda Luna a encontrar todas as caixas com as biojoias. Alícia experimenta os bolinhos de Domingos e Gláucia, sem contar que é jurada do concurso que eles estão participando. Rui alerta César da operação contra Silvestre. Rebeca avisa a Miguel que a Conde de Montebello pode estar envolvida no esquema do contrabando. Miguel e Rebeca alertam Bebel sobre César. Heitor renuncia ao cargo de deputado, e Preciosa se desespera. Jefinho despreza Selena. Rebeca pede para Miguel colocar uma escuta no quarto de hotel de César. Rui ameaça César para pegar as pedras preciosas.