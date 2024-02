Sapucaí, Salvador, Recife: o Carnaval dos eliminados do BBB 24

Enquanto o BBB 24 (Globo) continua e já tem seu oitavo Paredão formado, os eliminados da temporada aproveitaram para curtir o Carnaval fora do confinamento.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Confira como alguns eliminados estão curtindo a festa

Maycon: O primeiro eliminado do programa curtiu o Carnaval na Sapucaí.

Thalyta: Nas redes sociais, a segunda eliminada mostrou como montar um look para curtir o Carnaval em bloquinhos de rua.

Pizane: O terceiro eliminado do programa registrou em suas redes sociais que curtiu os primeiros dias do Carnaval em duas capitais do Nordeste: Recife e Salvador.

Nizam: O brother também publicou em suas redes registros no Carnaval de São Paulo e no Carnaval do Rio d

Luigi e Juninho: Os dois últimos eliminados do programa curtiram juntos o Carnaval em São Paulo

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado parcial Total de 499405 votos 14,35% Davi 5,57% Isabelle 80,08% Marcus Vinicius Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 499405 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash