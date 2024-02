Beyoncé surpreende com músicas novas após anúncio no Super Bowl

Por Gabriel Araujo

(Reuters) - A superstar do pop americano Beyoncé lançou duas músicas novas depois de fazer uma aparição surpresa em um comercial do Super Bowl em que brincou sobre "quebrar a internet" minutos antes de anunciar um próximo álbum.

"Ok, eles estão prontos. Lance a nova música", disse Beyoncé no comercial da Verizon no domingo, exibido durante o evento de TV mais assistido dos Estados Unidos.

Em seguida, Beyoncé publicou um vídeo teaser no Instagram prevendo o lançamento de um novo álbum, "act ii", em 29 de março. Seria o segundo de um projeto de três álbuns que teve início com o "Renaissance", de 2022, aclamado pela crítica.

O anúncio do álbum foi seguido pelo lançamento de duas novas músicas, "Texas Hold 'Em" e "16 Carriages", que já alcançaram o topo das paradas musicais.

"Renaissance" e seus singles renderam a Beyoncé quatro prêmios Grammy no ano passado, ajudando-a a quebrar o recorde de maior número de vitórias na carreira, com 32. Apesar de seu sucesso ao longo dos anos, a cantora de 42 anos nunca recebeu o troféu de melhor álbum.

No final do ano passado, "Renaissance: A Film by Beyonce" estreou no topo das bilheterias dos EUA, marcando a primeira vez que um filme ultrapassou a marca de 20 milhões de dólares durante o primeiro fim de semana de dezembro, normalmente anêmico, desde 2003.