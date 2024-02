BBB 24: Dado Dolabella pede expulsão de Davi e o compara com Guimê

Namorado de Wanessa Camargo, Dado Dolabella se posicionou contra Davi no BBB 24 (Globo) através de uma série de publicações na noite de ontem (11).

O que aconteceu

Dado Dolabella publicou uma série de fotos e vídeos em seu Instagram sobre Davi e declarou sua torcida: "Fora Davi".

"Planejar a infelicidade do outro é cavar com as próprias mãos um abismo para si", escreveu.

O ator ainda questionou o que Boninho teria dito para Davi no confessionário durante o episódio de ontem, e comparou o brother a MC Guimê ao publicar um vídeo em que o baiano se aproxima do rosto de Isabelle.

"Depois de gíria regional vem aí adultério regional. Por muito menos MC Guimê foi expulso. E aí, Boninho?".

