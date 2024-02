Veja o que Davi disse no Raio-X após ameaçar desistir do BBB 24

Após ameaçar desistir do BBB 24 (TV Globo) e conversar com a produção do programa, Davi gravou seu Raio-X.

O que aconteceu

No confessionário, Davi se mostrou determinado no depoimento de um minuto.

Davi: "Esses dias eu estava meio doentinho. Peguei uma virosezinha, mas estou bem melhor graças a Deus. Estou de volta, e é isso aí. Expectativa grande no jogo. Estou focado. Ainda não consegui conquistar e nem ganhar nenhuma prova, nem do Líder, nem do Anjo. Mas estou focado no objetivo. Estou jogando. Agindo com a verdade, sendo bem sincero".

Davi: "Hoje é dia de formação de Paredão. Estou confiante. Estou com a pulseira do alvo na mão, mas estou com a cabeça no jogo, focado. E é isso aí. Bem preparado, bem posicionado referente qualquer assunto ou situação com meu nome aqui dentro da casa".

Davi: "Se tiver que falar a verdade, eu vou falar. Se tiver que ser sincero, eu vou ser bem sincero. Eu não vou mudar minha personalidade dentro da casa para agradar ninguém. Vou ser da maneira que eu sou e é isso aí. Foco no objetivo, foco na final. Pensamento de campeão e vamos para cima do jogo. Vamos jogar".

