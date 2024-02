Usher recebe Alicia Keys e canta sem camisa para festa de fãs no Super Bowl

Usher Raymond, 45, foi a principal estrela do show do intervalo do Super Bowl 2024, final do campeonato de futebol americano entre Kansas City Chiefs e o San Francisco 49er, na noite deste domingo (11), nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O cantor de R&B trouxe um medley eletrizante com suas músicas de maior sucesso. Além disso, ele contou com um grupo de dançarinos, fez troca de looks e convidados especiais, como Lil Jon e Ludacris, para agitar o intervalo do show.

"Caught Up", sucesso de Usher, foi a música escolhida para abrir o show, que teve início às 22h24 (horário de Brasília). A abertura do evento trouxe uma mensagem de "advertência" ao público que o show poderia causar "vontade de cantar, dançar, e possíveis problemas no relacionamento".

O público presente no Allegiant Stadium, em Las Vegas, ainda foi surpreendido com a aparição surpresa de Alicia Keys. Com look todo trabalhado no vermelho e coberta por um véu, a artista levantou o público ao cantar "If I Ain´t Got You".

Para festa dos fãs, Usher e Alicia ainda cantaram juntos no show do intervalo do Super Bowl. Os artistas entregaram canto, dança e muita sensualidade ao entoarem o hit "My Boo".

Usher ainda entrou no gramado para dançar os hits "U Don't Have To Call" e "Love In This Club". Convidado surpresa, Jermaine Dupri apareceu cantando "Confessions" e colocou o público do Allegiant Stadium para dançar e cantar.

O cantor ainda fez a festa dos fãs ao tirar a camisa para cantar "U Got It Bad" e convidou a cantora e guitarrista H.E.R. Ela fez uma apresentação solo especial eletrizante ao público.

Outro convidado especial, Lil Jon chamou as atenções do show do intervalo com o sucesso "Turn Down For What". Ele cantou ao lado de Usher a canção "Yeah".

O encerramento do show de Usher na final do Super Bowl teve apresentação com Ludacris. "Get Low" foi escolhido para dar fim ao momento de entretenimento da decisão do campeonato de futebol americano.