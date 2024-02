Davi, Marcus e Isabelle estão no oitavo Paredão do BBB 24

O oitavo Paredão do BBB 24 (Globo) está formado com: Davi, Marcus e Isabelle. O mais votado será eliminado na terça (13).

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Resultado parcial Total de 502839 votos 14,39% Davi 5,60% Isabelle 80,02% Marcus Vinicius Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 502839 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Como o Paredão foi formado

A berlinda começou já com Lucas e Michel imunizados, após vencerem as provas do Líder e do Anjo, respectivamente.

Anjo e Líder

Michel, o Anjo autoimune da semana, escolheu Giovanna para imunizar.

Conversei com meus aliados, tudo direitinho, e acho que hoje o colar vai fazer mais efeito para a Giovanna. Então, vou imunizar a Giovanna, porque ela estava mais em risco essa semana. Michel

BBB 24: Michel imuniza Giovana Imagem: Reprodução/Globoplay

O Líder Lucas, indicou Davi. A escolha não foi novidade para o público nem para a casa, já que ele anunciou, ainda na sexta, que o brother era sua primeira escolha.

Aqui a gente é julgado pelas nossas falas e atitudes. Quando nossas falas e atitudes são apresentadas pra gente como se fosse um espelho, a gente tem duas escolhas: ou assumir as consequências delas, ou dizer que não lembra ou tentar explicar o que você disse. Por essa atitude e falta de posicionamento que minha indicação hoje é o Davi. Lucas

BBB 24: Davi é indicado ao oitavo Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Votação aberta da casa

Marcus Vinicius votou em Fernanda

Rodriguinho votou em Marcus Vinicius

Davi votou em Fernanda

Pitel votou em Marcus Vinicius

Beatriz votou em Fernanda

MC Bin Laden votou em Wanessa

Michel votou em Marcus Vinicius

Yasmin votou em Fernanda

Alane votou em Fernanda

Raquele votou em Marcus Vinicius

Leidy Elin votou em Fernanda

Wanessa votou em Fernanda

Deniziane votou em Fernanda

Fernanda votou em Marcus Vinicius

Isabelle votou em Fernanda

Giovanna votou em Marcus Vinicius

Matteus votou em Fernanda

Fernanda foi a primeira emparedada, com 10 votos. Marcus Vinicius o segundo, com 6 votos. Mesmo recebendo 1 voto, Wanessa também foi emparedada.

Poder do Líder: sem votos, os demais brothers ficaram empatados na quarta posição. Coube ao Lucas desempatar e colocar mais um participante da berlinda. Ele, então, escolheu Isabelle.

Cumprindo a dinâmica da semana, Lucas teve mais uma missão: salvar uma das pessoas que foram ao Paredão pela casa. Wanessa Camargo foi sua escolha.

Por mais que eu tenha indicado a Isabelle, uma pessoa que é muito próxima de mim, que é minha aliada aqui, é a Wanessa. Por isso, vou salvá-la. Lucas

BBB 24: Wanessa Camargo é salva pelo Líder Imagem: Reprodução/Globoplay

Prova Bate e Volta

Em uma prova de sorte entre: Marcus, Isabelle e Fernanda — os votados pela casa, Fernanda se deu bem e escapou da berlinda, além de ganhar um prêmio em dinheiro.

BBB 24: Fernanda vence a Prova Bate e Volta do oitavo Paredão do reality Imagem: Reprodução/Globoplay

