'Não confia em mim p*rra nenhuma', dispara Rodriguinho sobre MC Bin Laden

Rodriguinho contou para Fernanda sobre a conversa que teve com MC Bin Laden no BBB 24 (TV Globo). A partir da conversa, o cantor disse para a sister tomar cuidado com o funkeiro.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O pagodeiro repassou algumas informações do papo que teve com MC Bin Laden na parte da tarde.

Rodriguinho: "Se tem uma coisa que eu sou é inteligente. Eu sei ler as pessoas. E eu odeio que me subestimem. (...) Lembra que você me falou de não jogar com ele (MC Bin Laden)? Não joga. Seja explícita. Ele não tá jogando com a gente. Ele tá jogando com o Lucas. Ele deixou bem claro isso"

Fernanda: "Faz um tempo que ele não fala em quem ele vai votar. Ele tá só ouvindo de todo mundo aqui do quarto, do puxado, de tudo..."

Rodriguinho: "Inclusive, se ele sabe que o Lucas vai em você e não me falou, é porque ele não confia em mim p*rra nenhuma. (...) O ranço que ele tem de você e da Pitel também é exatamente esse: briga com ele mas não briga comigo"

Fernanda: "Porque você não leva minha conversa pra ninguém".

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Juninho, quem é o mais odiado da casa? Resultado parcial Total de 10245 votos 7,50% Alane 1,06% Beatriz 0,42% Deniziane 24,28% Davi 7,74% Fernanda 0,39% Giovanna Pitel 0,52% Giovanna 0,49% Isabelle 0,33% Leidy Elen 1,91% Lucas Henrique 0,38% Marcus Vinicius 1,24% Matteus 1,05% Michel 1,73% MC Bin Laden 0,28% Raquele 14,06% Rodriguinho 29,72% Wanessa Camargo 6,90% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 10245 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash