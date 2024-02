MC Bin Laden explica voto em Wanessa: 'Ela muda de comportamento comigo'

MC Bin Laden explicou o voto que deu em Wanessa na formação do Paredão deste domingo (11) no BBB 24.

O que aconteceu

O funkeiro conversou com Rodriguinho e explicou o porquê votou em Wanessa neste Paredão. Segundo ele, a cantora muda de comportamento com ele.

MC Bin Laden: "A minha situação com a Wanessa, tipo assim, em um dia a gente resolve, mas no outro dia ela muda o comportamento comigo. Para mim, é estranho. A gente vê ali coisas que eu e você comentamos, coisa que a gente não concorda, e a semana inteira a gente vem falando, certo? E o Brasil vem vendo. (...) Todo mundo sabe qual é a nossa opção de voto número um, que tivemos embate. Na outra pessoa, a gente vê muita incoerência, tá ligado? Quando é uma outra pessoa, é um julgamento. Você mesmo falou: quando é com ela, é de um jeito; mas quando é com você, é de outro. Então, para ela tem um peso, e para você não. E aí isso vai se arrastando sempre".

