Empresária, musa fitness, ativista: quem é a namorada de Duda Nagle

Duda Nagle, ex-marido de Sabrina Sato, compartilhou, na noite de sábado (11), cliques ao lado da namorada, a empresária Michele Balsamão Morais.

Quem é a empresária

Ela se descreve como ativista pelo fim da violência contra as mulheres. No Instagram, Michele costuma divulgar o projeto Justiceiras — ação que promove o atendimento multidisciplinar online para auxiliar mulheres vítimas de violência.

A namorada do ator conta com mais de 34 mil seguidores no Instagram, onde ela compartilha detalhes da rotina de trabalho como CEO de uma empresa especializada em gestão de benefícios empresariais.

Michelle mantém uma vida de exercícios físicos ativa. "O treino transcende a mera atividade física. É uma jornada interior, uma busca constante por superação. Nas linhas do meu corpo moldado pela dedicação, vejo não apenas músculos, mas uma narrativa de resistência e determinação."

Ela também atua na comercialização de imóveis luxuosos. Por meio das redes sociais, a empresária mostra projetos de alto padrão.

O que aconteceu

Duda Nagle compartilhou, na noite de sábado (11), cliques ao lado da namorada. Esse é o primeiro relacionamento que Duda assume após o fim do casamento com Sabrina Sato. Eles se separaram em março de 2023, e são pais de Zoe.

Michele parece já ter recebido a aprovação da família, pois é seguida nas redes sociais por Leda Nagle, mãe do ator.