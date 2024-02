BBB 24: 'Se eu for líder, tá no Paredão', dispara Pitel sobre MC Bin Laden

Pitel e Fernanda não gostaram do voto de MC Bin Laden no oitavo Paredão do BBB 24 (TV Globo). Fernanda foi a mais votada da casa, mas MC Bin Laden votou sozinho em Wanessa Camargo.

O que aconteceu

O funkeiro votou em Wanessa Camargo após ter falado que votaria em Marcus para os membros do quarto Gnomo. Fernanda e Pitel não gostaram disso.

Fernanda: "Estão todos no mesmo saco de m*rda que não gostam de mim. Só salvo você, Rodrigo e o puxado agora. E vamos ver até onde o puxado vai"

Pitel: "Mesmo o puxado estando desconfortável pra votar no Marcus, eles foram. (...) Eles não deixaram claro que jogam em grupo, usaram as próprias justificativas, se protegeram e, no final fizeram o que foi acordado porque foi conveniente pra todo mundo. Aí chega o Bin, que entrou com 30 minutos com conversa com Marcus lá fora, virou 'Marquito', e 'F*da-se a Fernanda'. Ele vai. Se eu for líder, ele vai pro Paredão. Se ele não for anjo nem nada, ele tá no Paredão"

Fernanda: "Leidy nem olhou na minha cara. Covardia foi isso aí que fizeram comigo"

