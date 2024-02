BBB 24: Saiba que horas começa a formação do paredão neste domingo

Antes de anunciar a dinâmica na semana do BBB 24 (Globo), Tadeu Schmidt brincou que desta vez ela está simples: "Muito simples, ninguém vai conseguir ficar quebrando a cabeça no Carnaval."

Que horas que será o paredão?

Devido ao carnaval, algumas mudanças nos horários na grade tiveram que ser implementadas, por isso, a formação do paredão de domingo começa as 21h05.

Como o Paredão triplo vai ser formado?

Quinta-feira (8) com Prova do Líder. Todos jogam, menos Giovanna que está acidentada. Além da vitória, quem ganhar vai ter direito a usar o poder do veto na próxima semana.

Sexta (9). Na mira do Líder. Ele vai escolher 4 pessoas para a mira do Paredão.

Sábado (10). Prova do Anjo: autoimune + imunidade para 1 pessoa.

Domingo (11) formação o Paredão triplo:

Anjo autoimune imuniza +1; Líder indica 1; Casa vota em aberto -- os 4 mais votados estão emparedados; Líder salva 1 dos emparedados pela casa; Bate e Volta com 3 que sobraram e apenas 1 se salva.

Terça-feira (13): eliminação.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Juninho, quem é o favorito ao prêmio? Resultado parcial Total de 33384 votos 8,75% Alane 3,59% Beatriz 27,93% Davi 0,26% Deniziane 4,99% Fernanda 0,08% Giovanna 0,42% Giovanna Pitel 10,02% Isabelle 0,17% Leidy Elen 0,07% Lucas Henrique 0,14% Marcus Vinicius 7,31% Matteus 0,24% MC Bin Laden 0,54% Michel 0,66% Raquele 0,46% Rodriguinho 2,95% Wanessa Camargo 31,43% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 33384 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash