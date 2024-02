Super Bowl 2024: quem é atriz ex-Record apaixonada por futebol americano?

O Super Bowl 2024 acontece neste domingo (11). Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers se enfrentam às 20h30 — e uma das equipes contará com a torcida de uma atriz brasileira.

Quem é atriz fã de futebol americano

Karize Brum, 26, interpreta a personagem Inês na série "Impuros" (Star+). Artista também participou de "Reis" (2022) e "O Rico e Lázaro" (2017), produções da Record.

Ela assumiu publicamente a torcida pelo Kansas City Chiefs, equipe de Travis Kelce, namorado de Taylor Swift. "Quando Taylor começou a ir aos jogos dos Chiefs, aconteceu um movimento muito legal! Pessoas que não conheciam o esporte aqui no Brasil, por exemplo, se interessaram", disse em declaração exclusiva compartilhada com Splash.

O interesse de Karize no futebol americano começou em 2016. "Uma pessoa me apresentou oficialmente o esporte, me explicou as regras básicas e a magia aconteceu. Eu brinco dizendo que, após conhecer, é impossível não se apaixonar."

Atriz se surpreendeu com torcida da equipe. "Falo que os Chiefs me escolheram quando aqui no Brasil quase ninguém torcia, mas mesmo assim, de longe, eu consegui captar a energia do time."

Karize Brum fará participação em transmissão da ESPN durante o Super Bowl. Além da decisão, emissora também exibirá o show do intervalo comandado pelo cantor Usher.