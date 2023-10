Márcia Fu aconselha Jaquelline após DR com Lucas: 'Toma cuidado'

Márcia Fu pediu para Jaquelline tomar cuidado em A Fazenda 2023 (Record). A ex-atleta disse que muitas pessoas "fazem maldade" com as brincadeiras da peoa.

Márcia: "Não adianta ser o melhor estrategista aqui, o f*dão ou a f*dona, que só fala a verdade. Jaquelline, posso te falar, o público está assistindo. Não pensa que não está, você está equivocada. O povo não é burro, nem é bobo. Acredita no que eu estou te falando."

Jaquelline: "Eu sei."

Márcia: "Acabou o assunto. Você entendeu o que falei, o recado está dado. Toma cuidado com as suas brincadeiras e perto de quem você vai brincar. Não sei se você reparou, eu estou entrando muda e saindo calada. Brinco com você, com o Lucas, com a Nadja — porque eu confio, gosto do jeito dela —, com o Yuri, com o WL, com o Radamés, pouco."

Jaquelline: "O mundo é feito de cobras e lagartos, igual àquela novela."

Márcia: "Limitei, não brinco mais com ninguém. Só fica esperta."

Jaquelline: "Nisso tudo eu fiquei mal porque levou ao meu afastamento do Lucas."

Márcia: "O que te afastou do Lucas?"

Jaquelline: "Por conta disso. Hoje ele veio conversar comigo e a gente não vai mais ficar."

Márcia: "Por quê?"

Jaquelline: "Por conta disso, porque eu falei, mas eu não lembro. Ele ficou um pouco magoada, eu me coloquei no lugar dele. Só que igual eu falei para ele, eu brinco, me divirto, mas nem fico brincando com os meninos casados. Até falei que não ia brincar mais porque o povo pode achar safadeza."

Jaquelline: "Só de eu ter falado aquilo ontem, que eu nem sei se falei o nome do Tonzão. Eu fiquei espantada dela ter afirmado com convicção, eu não lembro, fiquei incrédula, porque eu sou uma das pessoas que mais se cuida aqui dentro. Não entro no banheiro quando tem menino, eu não fico andando pela, despida pela casa, entro na piscina e não vou ficar desfilando."

Jaquelline: "Fiquei muito chateada comigo mesmo, será que na hora eu falei brincando, sem querer, e a pessoa levou para o lado da maldade? Mas eu só brinco com o Lucas e com o André, e nem vulgar. Mas deixa, vai passar, é que eu estava gostando dele, já foi também, né?"

Márcia: "Eu vou conversar com o Lucas, mas ele me escuta. Deixa eu conversar com ele longe de todo mundo."

Antes de desabafar com Márcia, Jaquelline teve uma DR (discussão da relação) com Lucas e os dois optaram por seguir como amigos. A decisão veio após Simioni e Lily dizerem que ela falou que beijaria Tonzão na festa — o que não ocorreu — e o aliado ficar magoado.

