Helena dá atestado de trouxa enquanto Jonas se aproxima de Adriana

Do BOL em São Paulo

No episódio de "Elas por Elas" desta segunda-feira (23), Natália é submetida a atendimento médico após um grave acidente. Pedro a interna em uma clínica para cuidar de sua saúde mental.

Jonas leva um animal ferido para ser cuidado na clínica de Adriana. Helena faz papel de trouxa e acredita que Jonas irá reconsiderar a separação. Lara assume o papel de advogada e auxilia Taís no processo contra Silas.

Cris faz compras com Tony para dar uma nova aparência ao seu visual. Renée é convidada para participar de um programa de televisão. Mercedes fica incomodada com o ciúmes que sente de Edu.

Aramis declara seus sentimentos a Yeda. Lígia tenta conversar com Natália sobre Bruno. Cris e Tony escolhem o mesmo restaurante frequentado por Giovanni e Ísis.

"Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, é a substituta de "Amor Perfeito". A trama gira em torno de um grupo de amigas - Lara (Deborah Secco), Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Mariana Santos) e Carol (Karine Teles).

Elas se conheceram em um curso de inglês e foram separadas após um triste acontecimento em um final de semana na praia. Vinte e cinco anos depois, Lara encontra uma foto do grupo e decide reunir todas em sua casa. Porém, o reencontro traz à tona antigas mágoas e grandes revelações, transformando o momento que deveria ser feliz em algo mais complexo.