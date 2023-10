Natália cai pra trás após encontrar pertence de Bruno com personagem

Do BOL em São Paulo

No capítulo de "Elas por Elas" desta quinta-feira (19), a aliança maquiavélica de Cris e Tony entra em ação. Os armam o primeiro plano para separar Ísis e Giovanni.

Natália fica nervosa ao ver, na mão de Yeda, um anel que estava com Bruno no dia de sua morte. Mário fica com uma pulga atrás da orelha após perceber uma ligação misteriosa que Nice recebe.

Taís cai pra trás após Natália confidenciar que Pedro já saiu com Carol. Cris e Tony se aproximam de Giovanni e Ísis. Renée coloca Helena contra a parede.

Taís conversa com Carol sobre Pedro. Lara surpreende a todos no escritório ao chegar para seu primeiro dia de trabalho.

"Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, é a substituta de "Amor Perfeito". A trama gira em torno de um grupo de amigas - Lara (Deborah Secco), Taís (Késia), Helena (Isabel Teixeira), Adriana (Thalita Carauta), Renée (Maria Clara Spinelli), Natália (Mariana Santos) e Carol (Karine Teles).

Elas se conheceram em um curso de inglês e foram separadas após um triste acontecimento em um final de semana na praia. Vinte e cinco anos depois, Lara encontra uma foto do grupo e decide reunir todas em sua casa. Porém, o reencontro traz à tona antigas mágoas e grandes revelações, transformando o momento que deveria ser feliz em algo mais complexo.