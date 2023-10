Dieguinho: Sheherazade merece ter programa após operar 'milagre' na Record

A participação de Rachel Sheherazade, 50, no quadro A Fazenda: Última Chance rendeu ótimo desempenho audiência ao Hora do Faro (Record) desde domingo (22). O programa marcou seu melhor desempenho em 28 semana e venceu Eliana (SBT) pela primeira vez em seis meses.

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, destacou o sucesso de Rachel na grade da Record neste período pós-Fazenda. "Neste final de semana, a Rachel macetou na audiência do Faro. Ele nunca tinha dado tanta audiência neste ano como deu ontem. Ela também foi muito bem na audiência do Domingo Espetacular, que é o Fantástico da Record."

Na visão dele, a saída prematura de Sheherazade do reality fez com que o público seguisse com ganas de acompanhar seu dia a dia. "Tudo onde a Rachel está aparecendo tem uma grande audiência imediata - isso porque há um grande interesse de saber o que ela vai fazer. As pessoas têm vontade de continuar acompanhar as 24 horas [diárias] da Rachel."

Dieguinho acredita que a Record deveria aproveitar o furacão Sheherazade e criar uma atração para a ex-SBT apresentar. "Dar um programa para ela, nem que seja temporário, seria uma alternativa inteligente da emissora. Explora ali um programa até o final do ano, cria um produto para ela na RecordNews... Enfim: faça alguma coisa, ponha a Rachel e explore comercialmente. Todo mundo sai ganhando nesse caso."

Leão: Veto do BBB a ex-peões da Fazenda é vaidade da Globo, não de Boninho

Boninho, 61, conversou com o programa TV Fama (RedeTV!) sobre a possibilidade de Rachel Sheherazade, 50, integrar o Camarote do BBB 24. Questionado sobre essa hipótese, o Big Boss respondeu: "lógico que não [vai acontecer]".

Leão Lobo acredita que, neste caso específico, o ego em questão não é de Boninho, mas do próprio canal. "Na verdade, me parece mais uma vaidade da direção da Globo que do próprio Boninho. Ele participar [da repercussão] e comentar o reality da Record já é uma atitude de humildade, [prova] de que [ele] se interessa pelo programa da Record."