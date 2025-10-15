Wall St avança após balanços fortes de bancos e ganhos de ações de chips

Por Sukriti Gupta e Twesha Dikshit

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira após resultados sólidos do Bank of America e do Morgan Stanley, enquanto os fabricantes de chips tinham alta depois de a ASML divulgar resultado trimestral forte.

As ações do Morgan Stanley atingiram um pico recorde e tinham alta de 7,2%, enquanto as do Bank of America subiam 4,4%, depois que os bancos superaram as estimativas de Wall Street para o lucro do terceiro trimestre.

"Vimos resultados realmente bons dos grandes bancos que divulgaram seus balanços até o momento, ..., então eu esperaria ver um sentimento positivo e uma boa reação do mercado", disse Kristina Hooper, estrategista-chefe de mercado do Man Group.

Enquanto isso, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse em um evento da CNBC que a onda de investimentos na economia dos EUA é sustentável e está apenas começando.

Os fabricantes de chips dos EUA subiam depois que a ASML divulgou pedidos e lucro operacional do terceiro trimestre acima das expectativas do mercado. As ações da ASML listadas nos EUA avançavam 3%.

A Micron Technology tinha alta de 1,4% e a Advanced Micro Devices ganhava 6,5%. A Intel e a Nvidia subiam 1,5% e 1,2%, respectivamente.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,77%, para 46.627,33 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,98%, a 6.709,70 pontos, e o Nasdaq Composite tinha alta de 1,16%, para 22.783,34 pontos.