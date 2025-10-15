Wall St abre em alta com resultados positivos de bancos e ganhos de ações de chips
(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quarta-feira, impulsionados pelos sólidos resultados de bancos, enquanto os fabricantes de chips avançavam após o balanço trimestral positivo da ASML.
O Dow Jones Industrial Average subia 0,23% na abertura, para 46.375,17 pontos. O S&P 500 ganhava 0,66%, a 6.688,27 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,96%, para 22.738,496 pontos.
(Reportagem de Twesha Dikshit)