Wall St abre em alta com resultados positivos de bancos e ganhos de ações de chips

15/10/2025 10h37

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quarta-feira, impulsionados pelos sólidos resultados de bancos, enquanto os fabricantes de chips avançavam após o balanço trimestral positivo da ASML.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,23% na abertura, para 46.375,17 pontos. O S&P 500 ganhava 0,66%, a 6.688,27 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,96%, para 22.738,496 pontos.

(Reportagem de Twesha Dikshit)

