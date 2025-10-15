Topo

Notícias

Vulcão entra em erupção na Indonésia e autoridades emitem alerta

15/10/2025 06h02

Um vulcão entrou em erupção em uma ilha da Indonésia e expeliu uma coluna de cinzas a 10 quilômetros de altura, informaram as autoridades nesta quarta-feira.

O monte Lewotobi Laki-Laki, na ilha de Flores, entrou em erupção na noite de terça-feira e na madrugada de quarta-feira, lançando materiais vulcânicos 10 quilômetros acima de seu cume, de 1.584 metros de altura, informou a agência nacional de vulcanologia em um comunicado.

Não foram registradas vítimas ou danos até o momento, mas as autoridades alertaram os moradores e turistas na ilha do leste da Indonésia para que permaneçam afastados do monte e se preparem para a possibilidade de abandonar a região.

O diretor da agência de vulcanologia, Muhammad Wafid, afirmou que a coluna de cinzas da erupção poderia "interromper operações aeroportuárias e rotas de voo". 

O mesmo vulcão lançou, em julho, uma coluna de cinzas de 18 quilômetros de altura que provocou o cancelamento de 24 voos na ilha de Bali.

A Indonésia, um extenso arquipélago, está localizada no "Círculo de Fogo" do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica.

mrc/ami/mas/arm

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Trump condiciona apoio à Argentina a vitória no Congresso

ONU: concentração de CO2 na atmosfera registra aumento recorde em 2024

China defende controles de exportações de terras raras

Presidente da Síria pedirá que a Rússia entregue Bashar al-Assad

[Coluna] O exemplo dos Paiter Suruí

Cortes de ajuda expõem 13,7 milhões de pessoas à fome extrema, alerta PMA

Israel e Hamas mantêm um cessar-fogo frágil, marcado por tensões e incertezas

Vulcão entra em erupção na Indonésia e autoridades emitem alerta

Otan quer reforçar resposta à presença de drones russos

Israel afirma que Hamas entregou corpo que não é de ex-refém

Relator da reforma administrativa tem sogra empregada por vereador no Rio