Topo

Notícias

Votação da LDO será adiada para a próxima semana, diz Randolfe

Brasília

15/10/2025 09h20

O líder do Governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse nesta quarta-feira, 15, que a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) será adiada para a próxima semana. No site da Comissão Mista de Orçamento (CMO), a reunião está marcada para a terça-feira, 21.

Ao chegar para reunião na residência oficial da Presidência do Senado com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o senador Davi Alcolumbre (União-AP), Randolfe disse a jornalistas que o ministro fará apresentação sobre as possibilidades de compensação para a medida provisória alternativa à alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A MP perdeu a validade ao não ser apreciada pelo Congresso no prazo em derrota para o Governo. Haddad já afirmou que sem as fontes de receitas da proposta, será preciso alterações no Orçamento de 2025 e de 2026.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Republicanos buscam proteger petroleiras da onda de processos climáticos

Votação da LDO será adiada para a próxima semana, diz Randolfe

Abia: exportação de alimento industrializado soma US$ 6,1 bilhão em setembro

Protocolo de grãos do Pará supera 100 signatários e cobre 96% da soja

Agronegócio paulista tem superávit acumulado até setembro de US$ 16,81 bi

ONU celebra mulheres rurais como guardiãs do futuro comum da humanidade

Agência da ONU diz que 13,7 milhões de pessoas correm risco de fome severa devido a cortes na ajuda global

Artistas de Hollywood prestam homenagem ao falecido Drew Struzan, criador dos pôsteres de 'Star Wars' e 'E.T.'

Crime da 113 Sul: STJ anula condenação e acusado preso há 15 anos é solto

Japão ainda não agendou votação de premiê; negociações de coalizão se arrastam

Por que ex-presidente Sarkozy está a caminho da prisão na França