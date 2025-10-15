Vibrador de calcinha é discreto e dá para controlar por app; veja modelos
Acionados via aplicativo ou por controle remoto, os vibradores de calcinha fazem muito sucesso entre casais que gostam de testar novidades do universo dos sex toys e os limites do prazer.
Como podem ser acionados a uma distância (em geral) de cinco a dez metros e são bem discretos, esses aparelhos podem ser usados até em público: enquanto um aciona os comandos, o outro sente os movimentos.
O Guia de Compras UOL selecionou alguns modelos bem avaliados por consumidoras e traz a lista a seguir:
Feito em silicone ABS;
Tem nove modos de vibração;
Resistente à água;
Encaixa-se na roupa íntima com acessório em formato de concha.
Produzido em silicone macio e à prova d'água, funciona com controle remoto e se encaixa perfeitamente na calcinha;
Vibra tanto na parte do penetrável quanto na região que encosta no clitóris;
Tem texturas especiais para aumentar ainda mais o prazer.
Forma ergonômica que se adapta perfeitamente aos contornos do corpo, apoiando-se diretamente no clitóris para estimular intensamente;
Múltiplas opções de vibração disponíveis no aplicativo;
É protegido contra imersão em água de até um metro de profundidade durante até 30 minutos de uso.
Macio e flexível, acaricia o ponto G e promete prazer intenso em qualquer lugar;
Funciona até mesmo debaixo d'água;
É ideal para casais que desejam brincar em público, pois é discreto e bem silencioso.
Transforma a calcinha comum em calcinha vibratória;
Acionada por controle remoto;
Possui 10 movos de vibração;
Revestido em silicone ultramacio e conta com cabo USB.
Se conecta ao APP via Bluetooth, compatível com iOS e Android;
Possui mais de 10 modos de vibração;
Também pode ser controlado manualmente;
Com carregamento USB;
Feito de silicone e à prova d'água.
Possui 12 modos de vibração;
Acionado por controle remoto;
Com carregamento USB.
