Vibrador de calcinha é discreto e dá para controlar por app; veja modelos

Getty Images
Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

15/10/2025 12h00

Acionados via aplicativo ou por controle remoto, os vibradores de calcinha fazem muito sucesso entre casais que gostam de testar novidades do universo dos sex toys e os limites do prazer.

Como podem ser acionados a uma distância (em geral) de cinco a dez metros e são bem discretos, esses aparelhos podem ser usados até em público: enquanto um aciona os comandos, o outro sente os movimentos.

O Guia de Compras UOL selecionou alguns modelos bem avaliados por consumidoras e traz a lista a seguir:

Feito em silicone ABS;

Tem nove modos de vibração;

Resistente à água;

Encaixa-se na roupa íntima com acessório em formato de concha.

Produzido em silicone macio e à prova d'água, funciona com controle remoto e se encaixa perfeitamente na calcinha;

Vibra tanto na parte do penetrável quanto na região que encosta no clitóris;

Tem texturas especiais para aumentar ainda mais o prazer.

Forma ergonômica que se adapta perfeitamente aos contornos do corpo, apoiando-se diretamente no clitóris para estimular intensamente;

Múltiplas opções de vibração disponíveis no aplicativo;

É protegido contra imersão em água de até um metro de profundidade durante até 30 minutos de uso.

Macio e flexível, acaricia o ponto G e promete prazer intenso em qualquer lugar;

Funciona até mesmo debaixo d'água;

É ideal para casais que desejam brincar em público, pois é discreto e bem silencioso.

Transforma a calcinha comum em calcinha vibratória;

Acionada por controle remoto;

Possui 10 movos de vibração;

Revestido em silicone ultramacio e conta com cabo USB.

Se conecta ao APP via Bluetooth, compatível com iOS e Android;

Possui mais de 10 modos de vibração;

Também pode ser controlado manualmente;

Com carregamento USB;

Feito de silicone e à prova d'água.

Possui 12 modos de vibração;

Acionado por controle remoto;

Com carregamento USB.

