Vendas no varejo dos EUA excluindo automóveis devem ter aumentado de novo em setembro, diz Fed de Chicago

WASHINGTON (Reuters) - As vendas no varejo dos Estados Unidos, excluindo veículos automotores e peças, provavelmente registraram novos ganhos em setembro, mostraram dados do Federal Reserve de Chicago nesta quarta-feira, embora parte do aumento deva ter refletido os preços mais altos.

O Chicago Fed Advance Retail Trade Summary estimou que as vendas no varejo, excluindo automóveis e peças, aumentaram 0,5% no mês passado, em dado ajustado sazonalmente, depois de avançarem 0,7% em agosto.

O CARTS tem como objetivo oferecer uma leitura antecipada dos dados oficiais mensais de vendas no varejo produzidos pelo Census Bureau do Departamento de Comércio. O relatório de vendas no varejo, programado para ser divulgado na quinta-feira, foi adiado pela paralisação do governo, agora em sua terceira semana.

Quando ajustado pela inflação, o aumento das vendas no varejo excluindo automóveis, foi estimado em apenas 0,2% no mês passado, depois de alta de 0,3% em agosto.

(Reportagem de Lucia Mutikani)