Vendas no varejo do Brasil sobem em agosto e interrompem série de 4 meses de perdas

15/10/2025 09h03

Por Camila Moreira e Rodrigo Viga Gaier

SÃO PAULO/RIO DE JANEIRO (Reuters) - As vendas varejistas no Brasil avançaram em agosto conforme o esperado, interrompendo série de quatro resultados negativos, embora o setor permaneça apresentando variações mensais modestas em um cenário marcado por política monetária restritiva e arrefecimento da atividade.

Em agosto, houve aumento de 0,2% nas vendas no varejo em relação a julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, com alta de 0,4% ante o mesmo mês do ano anterior.

As expectativas em pesquisa da Reuters eram de avanços de 0,2% no mês e de 0,3% na comparação anual. .

O varejo tem oscilado em uma margem estreita este ano, com variações mensais positivas ou negativas sempre abaixo de 1%, conforme o setor equilibra de um lado uma taxa básica de juros elevada -- a Selic está atualmente em 15% --, o que restringe o crédito e afeta o consumo, e de outro um mercado de trabalho aquecido.

Entre as oito atividades pesquisadas na pesquisa do IBGE sobre o varejo, cinco tiveram resultados positivos em agosto: Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (4,9%); Tecidos, vestuário e calçados (1,0%); Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,7%); Móveis e eletrodomésticos (0,4%); e Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,4%).

“Os produtos de informática tiveram forte influência do dólar, em franca desvalorização em agosto”, disse o gerente da pesquisa, Cristiano Santos. No mês, o dólar acumulou perda de 3,18% em relação ao real.

Já as taxas negativas foram registradas por Livros, jornais, revistas e papelaria (-2,1%); Combustíveis e lubrificantes (-0,6%); e Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,5%).

No comércio varejista ampliado, que inclui Veículos, motos, partes e peças, Material de construção e Atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas cresceu 0,9% em agosto na comparação com julho, mas caiu 2,1% na base anual.

