'MDB vice na chapa de Lula em 2026 seria simbólico', diz Renan Filho

A possibilidade de o MDB ocupar a vaga de vice na chapa do presidente Lula em 2026 seria importante e simbólico, afirmou o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB-AL), no Mercado Aberto, do Canal UOL. O ministro também reforça a necessidade de fortalecer a ala governista do MDB e destaca fatores que podem influenciar a decisão no ano que vem.

Obviamente, uma vaga de vice é simbólico, é importante, mas o partido também não está, no momento, reivindicando isso. O partido está apoiando o governo do presidente Lula, tem três ministros e precisamos fortalecer a ala do MDB que apoia o presidente Lula para vencer a convenção. Renan Filho, ministro do Transporte

Para isso, algumas coisas são importantes: a popularidade do governo, o que vem sendo feito na economia, geração de emprego, defesa da soberania e avanços na relação com os Estados Unidos e redução de tarifas para o Brasil. Acredito que o MDB tem condição de estar com Lula em 26, mas precisamos trabalhar até lá. Renan Filho, ministro do Transporte

O MDB já teve a vaga de vice no passado, em outros momentos, e pode voltar a ter, mas esse não cabe somente ao MDB, essa é uma discussão do governo agora e do próprio presidente Lula.

Renan Filho, ministro do Transporte

O ministro avalia que o governo Lula acerta ao afastar aliados que não garantem apoio à coalizão, estratégia vista como forma de fortalecer a base e garantir aprovação de projetos no Congresso.

O governo acerta ao retirar aqueles que não garantem o apoio que a coalizão exige. Por que não tem sentido formar um governo em coalizão se a coalizão vota contra projetos dessa natureza, como você acabou de apresentar. O projeto era para aumentar tributo contra bancos e contra os mais ricos, os milionários. Esse é o único caminho. Ao fazer uma separação de quem apoia, quem deseja estar ao lado do governo, o governo garante aqueles que são aliados, um caminho. E aqueles que são adversários também busquem o seu caminho. Renan Filho, ministro do Transporte

Eu espero que o MDB esteja com o presidente Lula [em 2026]. E eu tenho dito dentro do governo que o governo precisa se esforçar para atrair os partidos que puder atrair. Renan Filho, ministro do Transporte

Renan destaca o funcionamento colegiado do MDB, em que decisões estratégicas dependem de convenções e do voto de lideranças de todo o país.

Eu acho que um dos partidos que o governo pode atrair é exatamente o MDB. Vai depender de vários fatores. Só que o MDB não é um partido cartorial, que tem um presidente que resolve na caneta. O MDB é um partido democrático, da redemocratização do país. Vamos resolver qual caminho seguir em convenção, em que eu voto, outros senadores votam, diretórios estaduais votam e a maioria decide o caminho do partido. O que o governo pode fazer para atrair o MDB? Continuar trabalhando bem na economia, gerando emprego, fortalecendo o investimento.

Renan Filho, ministro do Transporte

'Brasil vive máximo histórico de investimento privado', diz Renan Filho

Renan Filho afirmou aina que o Brasil atinge recorde de investimentos privados em infraestrutura, impulsionado por mudanças em leilões e maior previsibilidade; destaca papel do investimento privado diante de restrições fiscais.

Várias iniciativas, Amanda. Primeiro, nós modificamos as regras dos leilões no Brasil para garantir mais previsibilidade, mais segurança para o investidor nacional e internacional e também uma carteira que fosse previamente conhecida. Um dos grandes problemas para o mundo e para o próprio Brasil concorrer em leilões de infraestrutura é a insegurança na carteira. O país não tinha uma carteira. Quando eu cheguei ao Ministério dos Transportes não tinha projeto. As pessoas não sabiam qual seria o próximo leilão, quando ia ocorrer. Renan Filho

Então a gente padronizou os editais, padronizou o tempo que o leilão fica disponível na praça. Hoje são 100 dias que todos os investidores têm condição de estudar só depois da publicação do edital até o dia do leilão. Antes não havia regra, um leilão levava um tempo, um outro levava outro tempo, às vezes as pessoas pensavam que isso é que atrasava o leilão, o tempo de praça para o investidor estudar, mas não é verdade, o que atrasa é o tempo que se demora até publicar o edital. Veja bem, se apresentou aí que esse ano a gente fez 8 leilões. Nos próximos 30 dias, nós faremos mais 4 leilões.

Renan Filho

O que isso mostra? Que o Brasil está em máxima histórica de investimento privado. Isso é muito importante, Amanda. Porque com as restrições fiscais apresentadas, o componente econômico das suas análises embasa praticamente tudo do que você diz no seu programa. Como as restrições fiscais reduzem a capacidade do Estado de investir com seus próprios recursos, é muito importante atrair o investimento privado para onde há rentabilidade, porque a infraestrutura nacional gera uma externalidade muito positiva para todos os outros setores da economia.

Renan Filho

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.