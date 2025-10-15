United Airlines tem lucro de US$ 949 milhões no terceiro trimestre

A United Airlines teve lucro líquido de US$ 949 milhões no terceiro trimestre de 2025, um recuo de 1,7% ante igual período do ano passado, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 15. O lucro diluído por ação da companhia aérea no período foi de US$ 2,78, acima da expectativa de analistas da FactSet, de US$ 2,65.

A receita líquida total teve alta anual de 2,6% no trimestre, a US$ 15,22 bilhões, ligeiramente aquém do consenso da FactSet, de US$ 15,33 bilhões.

Às 17h23 (de Brasília), as ações da United Airlines caíam 0,74% no after hours de Nova York.