Unicasa recebe crédito de R$35 mi do BNDES para aliviar impacto do tarifaço

(Reuters) - A Unicasa Indústria de Móveis anunciou nesta quarta-feira que recebeu crédito emergencial de quase R$35 milhões do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social(BNDES) por meio do programa destinado aos setores impactados pela imposição de tarifas adicionais sobre as exportações brasileiras por parte dos Estados Unidos, de acordo com fato relevante.

A empresa do setor moveleiro informou que o crédito será pago em 48 parcelas com um ano de carência e taxa de juros de 5,5% ao ano.

Como parte do acordo, a Unicasa se comprometeu a exportar um total de US$6,6 milhões para países que não sejam os EUA durante o período de vigência do empréstimo, e manter ou ampliar o número médio de funcionários.

Os recursos são provenientes do Plano Brasil Soberano, um programa que conta com R$40 bilhões focado na preservação de empregos e diversificação de mercados das empresas brasileiras afetadas pelo aumento de tarifas de importação dos Estados Unidos.

(Por Michael Susin em Barcelona, Editado por João Manuel Maurício em Gdansk)