Topo

Notícias

Unicasa recebe crédito de R$35 mi do BNDES para aliviar impacto do tarifaço

15/10/2025 09h54

(Reuters) - A Unicasa Indústria de Móveis anunciou nesta quarta-feira que recebeu crédito emergencial de quase R$35 milhões do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social(BNDES) por meio do programa destinado aos setores impactados pela imposição de tarifas adicionais sobre as exportações brasileiras por parte dos Estados Unidos, de acordo com fato relevante.

A empresa do setor moveleiro informou que o crédito será pago em 48 parcelas com um ano de carência e taxa de juros de 5,5% ao ano.

Como parte do acordo, a Unicasa se comprometeu a exportar um total de US$6,6 milhões para países que não sejam os EUA durante o período de vigência do empréstimo, e manter ou ampliar o número médio de funcionários.

Os recursos são provenientes do Plano Brasil Soberano, um programa que conta com R$40 bilhões focado na preservação de empregos e diversificação de mercados das empresas brasileiras afetadas pelo aumento de tarifas de importação dos Estados Unidos.

(Por Michael Susin em Barcelona, Editado por João Manuel Maurício em Gdansk)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Madagascar: entenda por que a queda do presidente não é vista como golpe militar

Uruguai, a um passo de legalizar a eutanásia

Enfraquecido, Hamas promove mortes e acusa clãs de serem aliados de Israel

Madagascar entra em regime militar após golpe de Estado

[Coluna] Dia do Professor: Chega de homenagens vazias

Ajuda humanitária entra em Gaza, apesar de erro do Hamas na entrega de corpos de reféns

Mongaguá confirma que adolescente de 16 anos foi intoxicada por metanol

Secretário de Defesa dos EUA pede que aliados aumentem gastos com armas norte-americanas para Kiev

Inspetores da AIEA não estão atualmente no Irã, diz chefe atômico do país

Autoridade Palestina diz que está pronta para operar passagem de Rafah

Terremoto de magnitude 5,5 é registrado na região costeira do Chile, diz centro alemão