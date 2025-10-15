Topo

Notícias

Turista americano morre esfaqueado em Portugal

15/10/2025 08h25

Um turista americano morreu nesta quarta-feira (15) depois de ser esfaqueado e outro ficou gravemente ferido em Cascais, uma cidade ao oeste de Lisboa, anunciou a polícia portuguesa.

"Um dos turistas morreu no local e o outro sofreu ferimentos profundos no rosto e no braço", afirmou à AFP um porta-voz da Polícia de Segurança Pública (PSP), sem revelar mais detalhes.

A vítima ferida foi levada para um hospital em Lisboa, segundo a imprensa local. 

Os três suspeitos da agressão fugiram em um veículo e ainda não foram localizados.

"Divulgamos para todo o dispositivo da PSP as informações necessárias para localizar os suspeitos", afirmou a polícia. 

O caso foi encaminhado ao Ministério Público e à Polícia Judiciária.

lf/alv/sag/avl/fp/aa

© Agence France-Presse

