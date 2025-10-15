Trump: Israel pode retomar combates se Hamas não cumprir acordo, diz CNN

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que Israel pode retomar os combates em Gaza caso o Hamas não cumpra os termos do acordo para o cessar-fogo da guerra.

O que aconteceu

Tropas de Israel retornarão à Gaza se ele ordenar, afirmou Trump à CNN. "Israel voltará a essas ruas assim que eu disser que pode. Se Israel pudesse entrar e acabar com eles [Hamas], faria isso", disse o presidente norte-americano.

Trump disse também que precisou "conter" Israel para a conclusão do acordo em Gaza. Na entrevista à CNN, o presidente diz que ele pessoalmente teve "um confronto com o Bibi", como é conhecido o premiê israelense Benjamin Netanyahu.

Presidente se mostrou confiante de que a paz em Gaza vai prevalecer. "Cinquenta e nove países fizeram parte disso [do acordo]", completou.

Acordo de cessar-fogo foi firmado na semana passada. O Hamas libertou todos os reféns israelenses ainda vivos capturados em 7 de outubro de 2023, quando a guerra começou, enquanto Israel libertou prisioneiros palestinos.

Nesta semana, Trump assinou documento que selava acordo de paz em Gaza. O acordo também prevê a reconstrução da região, que ficou completamente destruída pelos bombardeios israelenses, além da criação de um comitê com representantes internacionais, liderados por Trump, para governar Gaza.

Hamas, porém, passou a executar cidadãos palestinos. Uma ala mais radical do grupo extremista alega traição pelo acordo assinado com Israel.

Entenda

Israel acusa o Hamas de não cumprir integralmente os termos do acordo de cessar-fogo. O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alega que o grupo extremista não devolveu todos os corpos dos reféns que morreram no cativeiro, o que se configura como uma violação dos termos acatados por ambos os lados.

Plano de paz proposto pelos EUA prevê a libertação de todos os reféns e a devolução dos corpos de israelenses mortos em cativeiro. No acordo, o Hamas tinha o prazo de 72 horas para fazer a devolução, mas Israel afirma que isso não foi feito.

Hamas já libertou os 20 reféns que estavam vivos sob seu domínio. Porém, o grupo entregou apenas os corpos de sete dos 28 reféns mortos. Segundo a CNN, o Hamas deve devolver à Israel mais quatro ou cinco corpos ainda nesta quarta-feira.

Após a devolução de todos os reféns, vivos ou mortos, membros do Hamas serão anistiados. Plano elaborado pelos EUA e aprovado por ambos os lados determina que os membros do grupo que se comprometerem com a convivência mútua e pacífica, além de entregar suas armas, serão anistiados, ou seja, não sofrerão punições pelos crimes cometidos na guerra.

Ataques continuam

ONU afirma que Israel "continua matando civis" em Gaza, mesmo com o cessar-fogo. O Escritório de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas divulgou que, desde que o acordo passou a valer, na última sexta-feira (10), pelo menos 15 palestinos foram baleados e mortos na área de conflito.

Organização fala em crime de guerra por parte de Israel. "Atacar civis que não participam diretamente das hostilidades constitui um crime de guerra, independentemente do local do incidente e de sua proximidade com a linha de reposicionamento acordada", alertou o escritório em declaração publicada hoje.

Exército israelense "deve tomar medidas imediatas para garantir que suas regras de ação impeçam novos assassinatos ilegais", diz a ONU. Segundo a entidade, as forças israelenses se reposicionaram dentro da Faixa de Gaza, mantendo o controle de mais de 50% do território. Centenas de milhares de palestinos estão retornando às áreas de onde foram deslocados, incluindo locais próximos onde estão as forças terrestres israelenses restantes.