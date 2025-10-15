Trump está pronto para se reunir com presidente da China na Coreia do Sul, diz Bessent à CNBC

Por Andrea Shalal e David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, insistiu nesta quarta-feira que o país não queria intensificar o conflito comercial com a China, enfatizando que o presidente Donald Trump está pronto para se reunir com o presidente chinês Xi Jinping na Coreia do Sul neste mês.

Bessent disse em um evento da CNBC que as autoridades de ambos os países estão em contato diariamente para marcar a reunião, e Washington não quer se dissociar da segunda maior economia do mundo.

Ele disse que foi devido à confiança entre Trump e Xi que o conflito comercial entre os dois países não aumentou ainda mais.

Os dois países pareciam prontos para voltar a uma guerra comercial total no final da semana passada, depois que a China anunciou na quinta-feira uma grande expansão de seus controles de exportação de terras raras.

Trump reagiu na sexta ameaçando aumentar as tarifas sobre os produtos chineses para três dígitos, fazendo com que os mercados financeiros e as relações entre os EUA e a China entrassem em parafuso. Bessent e outras autoridades tentaram colocar os laços de volta nos trilhos em uma série de entrevistas nesta semana.

Nesta quarta-feira, Bessent disse que a China tem a intenção clara de agir "o tempo todo", rejeitando a alegação de Pequim de que as ações eram uma resposta às medidas dos EUA.

Bessent disse à CNBC que uma autoridade comercial chinesa de nível inferior havia ameaçado "desencadear o caos" se os EUA continuassem com as taxas portuárias sobre os navios chineses em agosto.

"Havia uma pessoa de nível inferior na área de comércio que estava um pouco desequilibrada aqui em agosto (...) dizendo que a China desencadearia o caos no sistema global se os EUA continuassem com nossas taxas para navios chineses", disse Bessent.

(Reportagem de David Lawder e Andrea Shalal)