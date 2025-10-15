Trump está pronto para se reunir com presidente da China, diz Bessent à CNBC

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está pronto para se encontrar com o presidente chinês, Xi Jinping, e as autoridades dos dois países estão trabalhando para marcar uma reunião, disse o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, nesta quarta-feira.

Bessent disse à CNBC que os EUA não queriam intensificar o conflito com a China e não queriam se dissociar da segunda maior economia do mundo.

Ele disse que foi devido à confiança entre Trump e Xi que o conflito comercial entre os dois países não aumentou ainda mais.

(Reportagem de David Lawder e Andrea Shalal)