Trump diz que Israel pode retomar combates em Gaza se Hamas não cumprir acordo de cessar-fogo, informa CNN

15/10/2025 15h55

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à CNN nesta quarta-feira que consideraria a possibilidade de permitir que as forças israelenses retomassem os combates em Gaza se o Hamas não cumprisse sua parte no acordo de cessar-fogo.

"Israel voltará a essas ruas assim que eu disser a palavra. Se Israel pudesse entrar e acabar com eles, eles fariam isso", disse Trump à CNN em uma breve ligação telefônica, quando perguntado sobre o que aconteceria se o Hamas se recusasse a se desarmar.

(Reportagem de Costas Pitas e Bhargav Acharya)

