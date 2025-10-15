Topo

Notícias

Trump diz 'considerar' ataques em terra contra cartéis da Venezuela

Donald Trump - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Donald Trump Imagem: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 17h20Atualizada em 15/10/2025 17h35

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje "considerar" ataques em terra contra cartéis da Venezuela.

O que aconteceu

Republicano afirmou que os EUA "certamente" estão olhando para a terra venezuelana. Em entrevista coletiva, Trump sugeriu que os ataques em solo venezuelano poderiam ser uma ótima opção porque os EUA já têm o "mar muito bem controlado".

Trump também negou responder se a CIA, agência de espionagem norte-americana, poderia derrubar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. O republicano ainda afirmou ao jornalista que fez o questionamento que esta era uma "pergunta ridícula" para ele responder. Hoje, o jornal New York Times divulgou que o governo Trump autorizou secretamente a CIA a conduzir operações secretas e letais na Venezuela, incluindo tomar medidas contra o presidente e o governo venezuelano.

Em atualização, volte em instantes

Com AFP

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Israel ameaça retomar combates em Gaza se Hamas não respeitar acordo (ministro da Defesa)

Militares dos EUA dizem ao Hamas para interromper violência contra civis de Gaza e se desarmar "sem demora"

Casa Branca prevê 10 mil demissões por fechamento do governo

MP abre inquérito para investigar primo de secretário de Nunes por shows

Trump confirma que autorizou CIA a operar na Venezuela

Filha de Fachin defende indicação de mulher para vaga no STF: 'Nada sobre nós, sem nós'

Trump diz 'considerar' ataques em terra contra cartéis da Venezuela

Prefeito vira alvo do MP por nepotismo após nomear o filho para três secretarias

Trump diz que 'considera' ataques em terra contra cartéis da Venezuela

'Ele me ama': Michelle ironiza líder do PT que acionou PGR contra ela

Influencer é presa por mandar torturar suspeitos de furtar sua casa em RO