Trump diz 'considerar' ataques em terra contra cartéis da Venezuela

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje "considerar" ataques em terra contra cartéis da Venezuela.

O que aconteceu

Republicano afirmou que os EUA "certamente" estão olhando para a terra venezuelana. Em entrevista coletiva, Trump sugeriu que os ataques em solo venezuelano poderiam ser uma ótima opção porque os EUA já têm o "mar muito bem controlado".

Trump também negou responder se a CIA, agência de espionagem norte-americana, poderia derrubar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. O republicano ainda afirmou ao jornalista que fez o questionamento que esta era uma "pergunta ridícula" para ele responder. Hoje, o jornal New York Times divulgou que o governo Trump autorizou secretamente a CIA a conduzir operações secretas e letais na Venezuela, incluindo tomar medidas contra o presidente e o governo venezuelano.

Com AFP