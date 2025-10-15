Trump confirma que autorizou CIA a operar na Venezuela

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou nesta quarta-feira que autorizou a CIA a conduzir operações secretas na Venezuela, marcando uma forte escalada nos esforços dos Estados Unidos para pressionar o regime do presidente Nicolás Maduro.

O New York Times relatou pela primeira vez a diretriz confidencial, citando várias autoridades norte-americanas familiarizadas com a decisão contra o país.

(Reportagem de Nandita Bose e Jarrett Renshaw)