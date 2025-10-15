Topo

Notícias

Trump ameaça tarifar Espanha por recusa em aumentar gastos com defesa da Otan

15/10/2025 09h30

Por Steve Holland e Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou na terça-feira impor penalidades comerciais, incluindo tarifas, contra a Espanha, dizendo que está insatisfeito com sua recusa em aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB e chamando a medida de desrespeitosa com a Otan.

"Estou muito descontente com a Espanha. Eles são o único país que não aumentou seus gastos para 5%... portanto, não estou satisfeito com a Espanha", disse Trump aos repórteres na Casa Branca.

"Eu estava pensando em puni-los comercialmente com tarifas por causa do que fizeram, e acho que posso fazer isso", acrescentou Trump.

O presidente norte-americano tem pressionado repetidamente os membros da Otan a gastarem mais em sua própria defesa e lançou dúvidas sobre a disposição de Washington em ajudar os membros que não gastam o suficiente. Na semana passada, durante uma reunião com o presidente da Finlândia, ele disse que a Otan deveria considerar a possibilidade de expulsar a Espanha da aliança devido à sua recusa em concordar com o novo compromisso.

A Espanha é um membro confiável da aliança e atualmente tem 3.000 soldados destacados pela Otan, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, na quarta-feira, quando perguntado sobre os comentários de Trump.

"Não há dúvida sobre o compromisso e a contribuição da Espanha para a segurança (transatlântica)", disse ele a repórteres durante uma visita a Hangzhou, na China.

Citando uma grande ameaça representada pela Rússia desde sua invasão da Ucrânia em 2022, os membros da Otan argumentaram que seu compromisso anterior de gastos de 2% do PIB não é mais suficiente.

A Espanha foi o único membro da aliança de 32 nações que não se comprometeu a aumentar os gastos militares para 5% do PIB.

(Reportagem de Steve Holland e Nandita Bose em Washington; reportagem adicional de Simon Lewis)

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Autoridade Palestina diz que está pronta para operar passagem de Rafah

Terremoto de magnitude 5,5 é registrado na região costeira do Chile, diz centro alemão

Trump ameaça tarifar Espanha por recusa em aumentar gastos com defesa da Otan

Republicanos buscam proteger petroleiras da onda de processos climáticos

Votação da LDO será adiada para a próxima semana, diz Randolfe

Abia: exportação de alimento industrializado soma US$ 6,1 bilhão em setembro

Protocolo de grãos do Pará supera 100 signatários e cobre 96% da soja

Agronegócio paulista tem superávit acumulado até setembro de US$ 16,81 bi

ONU celebra mulheres rurais como guardiãs do futuro comum da humanidade

Agência da ONU diz que 13,7 milhões de pessoas correm risco de fome severa devido a cortes na ajuda global

Artistas de Hollywood prestam homenagem ao falecido Drew Struzan, criador dos pôsteres de 'Star Wars' e 'E.T.'