Trump ameaça tarifar Espanha por recusa em aumentar gastos com defesa da Otan

Por Steve Holland e Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou na terça-feira impor penalidades comerciais, incluindo tarifas, contra a Espanha, dizendo que está insatisfeito com sua recusa em aumentar os gastos com defesa para 5% do PIB e chamando a medida de desrespeitosa com a Otan.

"Estou muito descontente com a Espanha. Eles são o único país que não aumentou seus gastos para 5%... portanto, não estou satisfeito com a Espanha", disse Trump aos repórteres na Casa Branca.

"Eu estava pensando em puni-los comercialmente com tarifas por causa do que fizeram, e acho que posso fazer isso", acrescentou Trump.

O presidente norte-americano tem pressionado repetidamente os membros da Otan a gastarem mais em sua própria defesa e lançou dúvidas sobre a disposição de Washington em ajudar os membros que não gastam o suficiente. Na semana passada, durante uma reunião com o presidente da Finlândia, ele disse que a Otan deveria considerar a possibilidade de expulsar a Espanha da aliança devido à sua recusa em concordar com o novo compromisso.

A Espanha é um membro confiável da aliança e atualmente tem 3.000 soldados destacados pela Otan, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, na quarta-feira, quando perguntado sobre os comentários de Trump.

"Não há dúvida sobre o compromisso e a contribuição da Espanha para a segurança (transatlântica)", disse ele a repórteres durante uma visita a Hangzhou, na China.

Citando uma grande ameaça representada pela Rússia desde sua invasão da Ucrânia em 2022, os membros da Otan argumentaram que seu compromisso anterior de gastos de 2% do PIB não é mais suficiente.

A Espanha foi o único membro da aliança de 32 nações que não se comprometeu a aumentar os gastos militares para 5% do PIB.

(Reportagem de Steve Holland e Nandita Bose em Washington; reportagem adicional de Simon Lewis)