Tesouro transfere R$ 12 bi para BNDES abrir linha de renegociação de dívida rural

15/10/2025 16h35

Brasília, 15 - A União transferiu R$ 12 bilhões para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) operar a linha de crédito para renegociação de dívidas rurais, autorizadas pela Medida Provisória 1.314/2025. A formalização foi publicada em despacho do Ministério da Fazenda no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 15.A União, por meio do Ministério da Fazenda, e o BNDES firmaram contrato financeiro para o banco de fomento operar a linha de forma direta ou indireta por agentes financeiros contratados. A abertura de protocolos de financiamentos da linha de crédito para renegociação de dívidas rurais foi autorizada pelo banco a partir das 15h desta terça-feira, conforme comunicado do banco aos agentes financeiros credenciados. Os financiamentos para produtores rurais e cooperativas agropecuárias ocorrerão no âmbito do Programa BNDES Liquidação de Dívidas Rurais, criado pelo banco para atender às renegociações das dívidas rurais.O contrato passou pelo escrutínio da Secretaria do Tesouro Nacional e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A transferência dos recursos para o BNDES era o último processo pendente para a efetivação da renegociação das dívidas rurais.Conforme o Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou, o crédito para renegociação de dívidas rurais deve estar disponível aos produtores e cooperativas agropecuárias até o início de novembro. A projeção é de interlocutores do governo que acompanham o processo de implementação da linha.

