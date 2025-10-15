Quem tem diabetes pode comer frutas: veja 5 opções entre as mais indicadas

Quem tem diabetes precisa manter atenção redobrada ao que coloca no prato —especialmente quando o assunto é açúcar. Mas uma dúvida comum entre pessoas com o diagnóstico é: frutas podem ser vilãs?

Embora mais nutritivas do que doces industrializados, elas também contêm frutose —um tipo de açúcar—, o que leva muitos a cortá-las totalmente da dieta. Só que essa decisão, segundo especialistas, é um erro. A frutose só se torna um problema quando consumida em excesso, acima da quantidade de carboidratos recomendada por refeição.

A porção de fruta ideal, segundo nutricionistas, é aquela que contém até 15 gramas de carboidratos —o equivalente a uma fruta média. E, ao contrário do que se imagina, as frutas podem ser aliadas no controle glicêmico: por serem ricas em fibras, elas retardam a absorção do açúcar, evitando picos de glicose.

O segredo está no equilíbrio: quem tem diabetes deve consumir de três a cinco porções por dia, preferencialmente distribuídas ao longo das refeições, e evitar frutas muito maduras (que concentram mais frutose).

Veja, a seguir, cinco frutas que ajudam a manter a saúde sob controle — e ainda são deliciosas.

Imagem: iStock

1. Maçã

Clássica e acessível, a maçã é rica em pectina, uma fibra solúvel que retém água e leva parte dos açúcares direto para o intestino, diminuindo sua absorção. Ela também ajuda a reduzir o colesterol ruim (LDL) e tem baixo índice glicêmico. A porção ideal é meia maçã por dia.

Imagem: Getty Images

2. Abacate

Pouco carboidrato, muita proteína e gorduras boas: o abacate é um ótimo alimento. Com cinco tipos de ômega (3, 6, 7, 9 e 11), ele ajuda a combater inflamações e a obesidade. Além disso, promove saciedade e melhora o metabolismo.

Imagem: iStock

3. Amora

Pequena, mas poderosa, a amora é rica em fitonutrientes, carotenoides e antioxidantes. Seu consumo regular melhora o controle glicêmico e protege as células contra o estresse oxidativo. O chá das folhas de amora também é popular entre quem busca emagrecer — e manter o peso sob controle é essencial para quem tem diabetes tipo 2.

Imagem: joannatkaczuk/Getty Images/iStockphoto

4. Limão

Mais do que fonte de vitamina C, o limão tem efeitos protetores sobre o sistema cardiovascular. Ele ajuda a evitar hemorragias, protege as artérias e reduz a viscosidade do sangue —fatores de risco comuns entre diabéticos. Além disso, o limão estimula o pâncreas.

Imagem: iStock

5. Coco

Rico em gorduras boas e fibras, o coco ajuda a prolongar a saciedade e a reduzir a carga glicêmica das refeições. Ele também tem ação anti-inflamatória e antimicrobiana, fortalecendo o sistema imunológico.

*Com informações de reportagem publicada em 31/05/2019, 16/05/2024 e 27/02/2020