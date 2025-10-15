Topo

Notícias

TCU recomenda que Eletronuclear estabeleça plano para mitigar exposição de resultados ao câmbio

Brasília

15/10/2025 17h29

O Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou nesta quinta-feira, 15, que a Eletronuclear, no prazo de 120 dias, estabeleça uma política específica para monitorar e mitigar a exposição da estatal às variáveis de câmbio que impactam os ativos e passivos da empresa. A Corte de Contas diz que a medida é necessária para reduzir os efeitos de "flutuações indesejáveis".

A companhia apresenta exposição em ativos e passivos indexados à moeda estrangeira, que causam volatilidade nos seus resultados, bem como em seu fluxo de caixa.

O TCU também autorizou a autuação de processo de monitoramento, para avaliar as medidas adotadas após a recomendação.

A Eletrobras assinou nesta quarta-feira um contrato com a J&F para a venda sua participação integral na Eletronuclear por R$ 535 milhões.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia diz que a compradora assumirá as garantias prestadas pela Eletrobras em favor da Eletronuclear, adotando as providências necessárias junto aos respectivos credores e parceiros.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Argentina fica à mercê do humor dos mercados após apoio condicional de Trump

Israel ameaça retomar combates em Gaza se Hamas não respeitar acordo (ministro da Defesa)

Trégua em Gaza afeta denúncias de genocídio contra Israel?

Militares dos EUA dizem ao Hamas para interromper violência contra civis de Gaza e se desarmar "sem demora"

Casa Branca prevê 10 mil demissões por fechamento do governo

MP abre inquérito para investigar primo de secretário de Nunes por shows

Trump confirma que autorizou CIA a operar na Venezuela

Drones ucranianos provocam crise de combustível na Rússia

Filha de Fachin defende indicação de mulher para vaga no STF: 'Nada sobre nós, sem nós'

Trump diz ter autorizado ações da CIA na Venezuela e fala em ação terrestre

Prefeito vira alvo do MP por nepotismo após nomear o filho para três secretarias