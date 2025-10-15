Topo

Notícias

Taxas dos DIs têm altas leves enquanto mercado aguarda diretores do BC

15/10/2025 09h42

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) registram leves altas nesta manhã de quarta-feira, enquanto no exterior os rendimentos dos Treasuries oscilam próximos da estabilidade, em uma sessão ainda sem gatilhos fortes para os ativos.

No Brasil, investidores estarão atentos à participação do diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, em evento do Goldman Sachs, e do diretor de Assuntos Internacionais do BC, Paulo Picchetti, em seminário do JP Morgan, ambos durante a tarde.

Às 9h29, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,425%, ante ajuste de 13,383% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2035 marcava 13,81%, em alta de 2 pontos-base ante o ajuste de 13,786%. No mesmo horário, o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- mostrava estabilidade, aos 4,024%.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Secretário do Tesouro do EUA está 'otimista' sobre negociações comerciais com a China

Astrônomos observam formação de anéis ao redor do corpo celeste Chiron

Licenciamento ambiental: o que está em jogo em votação de vetos de Lula

Madagascar: entenda por que a queda do presidente não é vista como golpe militar

Uruguai, a um passo de legalizar a eutanásia

Enfraquecido, Hamas promove mortes e acusa clãs de serem aliados de Israel

Madagascar entra em regime militar após golpe de Estado

[Coluna] Dia do Professor: Chega de homenagens vazias

Ajuda humanitária entra em Gaza, apesar de erro do Hamas na entrega de corpos de reféns

Mongaguá confirma que adolescente de 16 anos foi intoxicada por metanol

Secretário de Defesa dos EUA pede que aliados aumentem gastos com armas norte-americanas para Kiev