Taxas dos DIs têm altas leves enquanto mercado aguarda diretores do BC

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) registram leves altas nesta manhã de quarta-feira, enquanto no exterior os rendimentos dos Treasuries oscilam próximos da estabilidade, em uma sessão ainda sem gatilhos fortes para os ativos.

No Brasil, investidores estarão atentos à participação do diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, em evento do Goldman Sachs, e do diretor de Assuntos Internacionais do BC, Paulo Picchetti, em seminário do JP Morgan, ambos durante a tarde.

Às 9h29, a taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 13,425%, ante ajuste de 13,383% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2035 marcava 13,81%, em alta de 2 pontos-base ante o ajuste de 13,786%. No mesmo horário, o rendimento do Treasury de dez anos -- referência global para decisões de investimento -- mostrava estabilidade, aos 4,024%.