Câmara de SP vota projeto que cria 'universidade' para agentes de segurança

Academia de Formação em Segurança Urbana - Divulgação/GCM-SP
Saulo Pereira Guimarães
do UOL

Do UOL, em São Paulo

15/10/2025 05h30

A Câmara Municipal de São Paulo avalia hoje em primeira votação um projeto de lei do prefeito Ricardo Nunes (MDB) que cria a AEPSU (Academia de Ensino e Pesquisa em Segurança Urbana), espécie de universidade de segurança pública vinculada à prefeitura.

O que aconteceu

Projeto quer que instituição atenda membros de diferentes órgãos municipais. De acordo com o texto, a academia irá oferecer cursos de graduação, pós-graduação e extensão a integrantes da GCM (Guarda Civil Metropolitana), Defesa Civil e outros órgãos —além de acordos com cooperação técnica com outros municípios.

