Topo

Notícias

SP: mais de 50 pessoas já foram presas por venda de bebida adulterada

15/10/2025 10h16

A Polícia Civil de São Paulo já prendeu neste ano 57 pessoas em todo o estado pela venda de bebida alcoólica adulterada. Só nesta terça (14), seis pessoas foram detidas durante operação de combate à falsificação e adulteração de bebidas com metanol.

A Operação Poison Source: Fonte do Veneno - foi realizada em oito cidades paulistas com o objetivo de desmantelar ações criminosas como a produção e comercialização de bebidas adulteradas. Foram, ao todo, 20 mandados de busca e apreensão na capital paulista, em Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, no Guarujá, em Presidente Prudente e Araraquara.

Notícias relacionadas:

A Poison Source teve início após o flagrante que prendeu um dos maiores fornecedores de insumos e bebidas falsificados.

Segundo o último boletim do Ministério da Saúde, há 213 notificações registradas de intoxicação por metanol, sendo 32 casos confirmados e 181 sob investigação - 320 casos suspeitos já foram descartados. Os casos confirmados de intoxicação por bebida adulterada estão em São Paulo (28), no Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1). Há cinco óbitos confirmados em São Paulo e nove estão sendo investigados - três em São Paulo, três em Pernambuco, um em Mato Grosso do Sul, um em Minas Gerais e um no Ceará. 

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Zema nomeia ex-promotor advogado de mineradoras para órgão ambiental

Líder do golpe em Madagascar diz que será empossado como presidente

Russell e Antonelli renovam com a Mercedes para 2026

EUA prepara outro pacote de ajuda de US$ 20 bilhões para a Argentina

Em sua primeira visita a Moscou, presidente interino da Síria deve pedir entrega de Al-Assad a Putin

Caso Ruy Ferraz: polícia prende suspeito de coordenar parte da execução

Comissão Europeia quer incitar correntistas a investirem os ? 10 trilhões adormecidos em poupança

Castelo medieval no Brasil? Estudos explicam construção em cidade da Bahia

EUA deporta ex-policial acusado de narcotráfico para a República Dominicana

'Não pintou química, pintou indústria petroquímica', diz Lula sobre Trump

113 Sul: quem é Mairlon, preso por triplo homicídio que teve condenação anulada após 15 anos