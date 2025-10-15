Topo

Notícias

S&P 500 fecha em alta após fortes balanços bancários e ganhos de ações de chips

15/10/2025 17h15

Por Noel Randewich

(Reuters) - O índice S&P 500 encerrou em alta nesta quarta-feira, com a alta do Morgan Stanley e do Bank of America após sólidos resultados trimestrais, enquanto investidores permaneceram concentrados no recente aumento das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,41%, para 6.671,50 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 0,66%, para 22.670,13 pontos. O Dow Jones registrou variação negativa de 0,01%, para 46.267,63 pontos.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Filha de Fachin defende indicação de mulher para vaga no STF: 'Nada sobre nós, sem nós'

Trump diz 'considerar' ataques em terra contra cartéis da Venezuela

Prefeito vira alvo do MP por nepotismo após nomear o filho para três secretarias

Trump diz 'considerar' ataques em terra contra cartéis da Venezuela

'Ele me ama': Michelle ironiza líder do PT que acionou PGR contra ela

Influencer é presa por mandar torturar suspeitos de furtar sua casa em RO

Trump: Israel pode retomar combates se Hamas não cumprir acordo, diz CNN

Avião em que viajava secretário de Defesa dos EUA faz pouso de emergência no Reino Unido

Autoridades mexicanas confirmam descoberta de 60 corpos em Estado na fronteira norte

Tesouro transfere R$ 12 bi para BNDES abrir linha de renegociação de dívida rural

Juíza dos EUA rejeita caso de jovens que buscavam contestar políticas climáticas de Trump