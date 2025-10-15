S&P 500 fecha em alta após fortes balanços bancários e ganhos de ações de chips

Por Noel Randewich

(Reuters) - O índice S&P 500 encerrou em alta nesta quarta-feira, com a alta do Morgan Stanley e do Bank of America após sólidos resultados trimestrais, enquanto investidores permaneceram concentrados no recente aumento das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,41%, para 6.671,50 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 0,66%, para 22.670,13 pontos. O Dow Jones registrou variação negativa de 0,01%, para 46.267,63 pontos.