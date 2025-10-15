Topo

Notícias

Silveira diz que convidou Lula para, em 2026, fazer visita à Margem Equatorial

Brasília

15/10/2025 15h05

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta quarta-feira, 15, que convidou o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para uma visita, no ano que vem, à região da Margem Equatorial. Em 2026 já é esperada a licença ambiental para o Bloco FZA-M-59, da Petrobras. "Estou extremamente otimista", declarou Silveira sobre a liberação.

Ele participou de audiência pública na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.

Em sua fala, Silveira disse que houve uma trabalho criterioso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em relação a bloco na Margem Equatorial

Outro tema tratado foi a usina nuclear Angra 3. Ele declarou que o empreendimento, parado, não pode ser o "símbolo da incompetência nacional" e precisa ser avançar.

O retorno das obras depende do aval do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Devolução de auxílio emergencial atinge só quem recebeu benefício indevido

Hamas anuncia que vai devolver corpos de mais dois reféns a Israel

Gaza precisa de aumento expressivo na ajuda humanitária, diz chefe de assistência da ONU

Justiça determina retorno de policial acusado de matar Leandro Lo à PM

Juíza diz que provavelmente bloqueará demissões em massa de Trump durante paralisação do governo

Grupo de ministros de Finanças apresenta plano para elevar financiamento climático anual a US$1,3 tri

Pauta de videográficos

França condena 'execuções sumárias' do Hamas em Gaza

Bento Gonçalves (RS) não cortou Bolsa Família de quem recusar emprego

Zoológico de São Paulo registra nascimento de filhotes de uma das maiores corujas do mundo

Braço armado do Hamas diz que entregará corpos de dois reféns em Gaza no final desta quarta-feira