Ronilso Pacheco: 'Ser evangélico não é um bônus para indicação de Messias'

A possível escolha de Jorge Messias, que é evangélico, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal deve ter impacto mínimo entre os fiéis, afirma o colunista Ronilso Pacheco no UOL News, do Canal UOL.

Pacheco avalia que a religião do indicado pode ser esquecida rapidamente pela base evangélica, e que o governo Lula precisa buscar outras formas de aproximação com o segmento, principalmente por políticas públicas e diálogo direto.

Acho que isso ajuda muito pouco no diálogo do PT e de Lula especificamente. Acho que esse é um elemento que pode ser esquecido no dia seguinte. A maioria das pessoas evangélicas, sobretudo o evangélico popular no seu dia a dia, percebe uma diferença mínima do fato de um membro da Suprema Corte ser evangélico e ter sido escolhido por conta disso. Eu não acho que esse é um fator principal e não vejo isso necessariamente como um bônus.

Ronilso Pacheco

Eu acho que o Lula, sobretudo, o partido, precisa fazer essa sinalização, mas acho que ele precisa fazer essa sinalização de outra maneira, sobretudo numa comunicação mais direta com a base evangélica mais popular, periférica. Você encontra um número significativo de mulheres evangélicas que votaram no Lula. Então, tem outras formas de fazer essa sinalização.

Ronilso Pacheco

O colunista destaca que Messias tem longa relação com Lula e já representou o presidente em eventos como a Marcha para Jesus, mas pondera que isso pouco muda a percepção da base evangélica sobre o governo.

Eu acho que é importante, eu acho que é significativo, mas eu discordaria no sentido de colocar isso como, superdimensionar isso como um bônus, como um bônus super positivo o fato dele ser evangélico. Eu colocaria muito mais me chamaria muito mais atenção o vínculo e talvez a relação que o Messias tem muito mais conectado com a sociedade civil e aí incluindo os evangélicos do que necessariamente o fato dele ser evangélico que demonstra uma sinalização para um segmento.

Ronilso Pacheco

