Sequoia prorroga prazo da 8ª emissão de debêntures
(Reuters) - A Sequoia Logística e Transportes disse na terça-feira que aprovou a extensão do prazo para o exercício do direito de preferência para subscrição de debêntures da 8ª emissão da companhia por sessenta dias, conforme comunicado ao mercado.
De acordo com o documento, o novo prazo de encerramento será em 13 de dezembro.
A empresa disse que a prorrogação é necessária para realizar ajustes operacionais referentes à emissão junto à B3.
Os demais termos e condições da emissão permanecem inalterados.
(Por João Manuel Maurício em Gdansk)