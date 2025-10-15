Sequoia prorroga prazo da 8ª emissão de debêntures

(Reuters) - A Sequoia Logística e Transportes disse na terça-feira que aprovou a extensão do prazo para o exercício do direito de preferência para subscrição de debêntures da 8ª emissão da companhia por sessenta dias, conforme comunicado ao mercado.

De acordo com o documento, o novo prazo de encerramento será em 13 de dezembro.

A empresa disse que a prorrogação é necessária para realizar ajustes operacionais referentes à emissão junto à B3.

Os demais termos e condições da emissão permanecem inalterados.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk)