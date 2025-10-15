Topo

Notícias

Sequoia prorroga prazo da 8ª emissão de debêntures

15/10/2025 09h23

(Reuters) - A Sequoia Logística e Transportes disse na terça-feira que aprovou a extensão do prazo para o exercício do direito de preferência para subscrição de debêntures da 8ª emissão da companhia por sessenta dias, conforme comunicado ao mercado.

De acordo com o documento, o novo prazo de encerramento será em 13 de dezembro.

A empresa disse que a prorrogação é necessária para realizar ajustes operacionais referentes à emissão junto à B3.

Os demais termos e condições da emissão permanecem inalterados.

(Por João Manuel Maurício em Gdansk)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Republicanos buscam proteger petroleiras da onda de processos climáticos

Votação da LDO será adiada para a próxima semana, diz Randolfe

Abia: exportação de alimento industrializado soma US$ 6,1 bilhão em setembro

Protocolo de grãos do Pará supera 100 signatários e cobre 96% da soja

Agronegócio paulista tem superávit acumulado até setembro de US$ 16,81 bi

ONU celebra mulheres rurais como guardiãs do futuro comum da humanidade

Agência da ONU diz que 13,7 milhões de pessoas correm risco de fome severa devido a cortes na ajuda global

Artistas de Hollywood prestam homenagem ao falecido Drew Struzan, criador dos pôsteres de 'Star Wars' e 'E.T.'

Crime da 113 Sul: STJ anula condenação e acusado preso há 15 anos é solto

Japão ainda não agendou votação de premiê; negociações de coalizão se arrastam

Por que ex-presidente Sarkozy está a caminho da prisão na França