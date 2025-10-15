Topo

Secretário do Tesouro dos EUA diz que reduziu candidatos à presidência do Fed de 11 para 5

15/10/2025 12h21

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que reduziu o número de candidatos à presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de 11 para cinco. "Próxima rodada de entrevistas para o Fed, após visita de Trump para Ásia, deve levar três ou quatro nomes para o presidente escolher", acrescentou ele em entrevista no fórum Invest in America da CNBC.

O atual chefe do BC norte-americano, Jerome Powell, finaliza seu mandato em maio de 2026.

O secretário ainda afirmou que a contração do déficit comercial dos EUA deve apoiar o dólar e que é possível que a relação déficit-PIB se aproxime de 3%. "Vamos crescer mais e gastar menos para trazer o déficit para baixo", pontuou.

