Secretário de Defesa dos EUA pede que aliados aumentem gastos com armas norte-americanas para Kiev

BRUXELAS (Reuters) - O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, pediu na quarta-feira aos aliados da Otan que aumentem os gastos com a compra de armas norte-americanas para a Ucrânia, após um relatório que destacou um declínio acentuado no apoio militar a Kiev em julho e agosto.

"Você obtém a paz quando é forte. Não quando usamos palavras fortes ou balançamos os dedos, mas quando temos capacidades fortes e reais que os adversários respeitam", disse ele aos repórteres antes de uma reunião com seus pares da Otan na sede da aliança em Bruxelas.

Hegseth pediu aos aliados que aumentem o investimento no programa Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), que substituiu as doações de armas dos EUA para a Ucrânia e agora exige que os aliados paguem pelas entregas de armas dos EUA.

"Nossa expectativa hoje é que mais países doem ainda mais, que comprem ainda mais para fornecer à Ucrânia, para levar esse conflito a uma conclusão pacífica."

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, disse que espera mais doações, observando que US$2 bilhões já haviam sido comprometidos por meio do mecanismo.

No entanto, esse valor está aquém dos US$3,5 bilhões que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, esperava obter até outubro.

Suécia, Estônia e Finlândia prometeram contribuições na quarta-feira, mas países como Espanha, Itália, França e Reino Unido enfrentaram críticas por não terem contribuído.

A Ucrânia continua dependendo fortemente das armas dos EUA, à medida que se prepara para outro inverno de conflito com a Rússia.

O Instituto Kiel para a Economia Mundial informou na terça-feira que a ajuda militar à Ucrânia caiu 43% em julho e agosto em comparação com o primeiro semestre do ano.

De acordo com o instituto, a maior parte do apoio militar agora flui por meio da iniciativa PURL, à qual se juntaram, em agosto, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Alemanha, Letônia, Holanda, Noruega e Suécia.

(Reportagem de Sabine Siebold, Charlotte Van Campenhout, Inti Landauro e Makini Brice)